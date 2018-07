Berlin (AFP) Der Deutsche Beamtenbund (DBB) ruft für Dienstag zu einer Demonstration in Berlin gegen das geplante Gesetz zur Tarifeinheit auf. Der Protest solle zeigen, "was wir von einer gesetzlichen Zwangstarifeinheit halten: nichts", erklärte der Vize-Vorsitzende Willi Russ am Montag in Berlin. Die mehrstündige Kundgebung soll am Morgen vor dem Hotel beginnen, in dem der Deutsche Arbeitgebertag abgehalten wird. Zu der Veranstaltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.

