Berlin (AFP) Die Bundesregierung will in den nächsten Tagen die Möglichkeiten einer Ausbildungsmission für die kurdischen Peschmerga im Nordirak klären. Ein Erkundungsteam aus Vertretern des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amts habe bis Sonntag "hochrangige Gespräche" in Bagdad und in Erbil geführt, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Die dreitägige Reise habe aber nicht alle Fragen beantworten können. In den nächsten Tagen sollten daher die Ergebnisse der Reise ausgewertet und nächste Schritte entschieden werden.

