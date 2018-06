Donezk (AFP) Nach den umstrittenen Wahlen in der Ostukraine hat die Bundesregierung Russland vor einer weiteren Unterstützung der Separatisten gewarnt. Falls sich die Lage verschärfe, seien weitere Sanktionen gegen Moskau nicht auszuschließen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Russland stellte sich hinter die "gewählten" Rebellenführer und ging damit auf Konfrontationskurs zum Westen, der die Abstimmung nicht anerkennt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.