Berlin (AFP) Wenige Tage vor den Feiern zum 25. Jahrestag des Mauerfalls hat ein Berliner Kunst-Kollektiv die 14 Gedenkkreuze für getötete DDR-Flüchtlinge am Spreeufer nahe des Reichstags abgebaut. "Wir haben die Kreuze in Sicherheit gebracht", sagte Philipp Ruch vom Kollektiv "Zentrum für Politische Schönheit" am Montag auf Anfrage.

