Berlin (AFP) Angesichts der Bestrebungen Großbritanniens, die Zuwanderung aus EU-Staaten zu begrenzen, hat die Bundesregierung die Bedeutung der Freizügigkeit betont. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel klar gemacht, dass das "hohe Gut der Freizügigkeit nicht angetastet werden darf", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Sie sei für die Bundesregierung eine "wichtige europäische Errungenschaft". Gleichwohl wolle Deutschland Probleme beim Missbrauch der Freizügigkeit mit seinen EU-Partnern angehen.

