Berlin (AFP) In der großen Koalition hält die Debatte über die Äußerungen von Bundespräsident Joachim Gauck zur Linkspartei und zur geplanten rot-rot-grünen Koalition in Thüringen an. SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi sagte der "Bild"-Zeitung vom Montag, die Linkspartei müsse 25 Jahre nach dem Fall der Mauer als Partei akzeptiert werden, "die Regierungsverantwortung auf Landesebene übernehmen kann". Der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen, Bodo Ramelow, sei außerdem "niemals Mitglied der SED" gewesen.

