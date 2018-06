Düsseldorf (AFP) Eine Mehrheit der Arbeitnehmer kann sich einer Umfrage zufolge auf Extra-Geld zu Weihnachten freuen. 54 Prozent erhalten Weihnachtsgeld, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Montag in Düsseldorf mitteilte. Dabei haben Beschäftigte in einem Betrieb mit Tarifbindung die besseren Karten: 71 Prozent von ihnen bekommen laut der Erhebung Weihnachtsgeld, während es in Betrieben ohne Tarifbindung lediglich 42 Prozent sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.