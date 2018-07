Frankfurt/Main (AFP) Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat für "mehr europäischen Gemeinsinn und Gemeinschaftsgeist" geworben. Es sei dabei vor allem die Politik gefordert, sagte Kohl am Montag bei der Vorstellung seines neuen Buchs zur Zukunft Europas in Frankfurt am Main. Darin macht er unter anderem die frühere rot-grüne Bundesregierung unter seinem Nachfolger Gerhard Schröder (SPD) für Fehlentwicklungen verantwortlich. Zudem beklagt er die Isolation Russlands.

