Reutlingen (AFP) Eine 41-jährige Mutter aus Baden-Württemberg steht im Verdacht, ihre sieben und zehn Jahre alten Töchter getötet zu haben. Die Frau aus Köngen habe am Sonntag über den Notruf selbst den Rettungsdienst informiert, teilten die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntagabend mit. Rettungskräfte und Polizei fanden die beiden Mädchen demnach leblos in der Wohnung auf. Die Notärztin konnte nur noch den Tod der Kinder feststellen.

