München (AFP) Tanken war im Oktober so preiswert wie zuletzt Anfang 2011. Für einen Liter Super E10 mussten Autofahrer im vergangenen Monat im Durchschnitt 1,477 Euro bezahlen, wie der ADAC am Montag in München mitteilte. Der Preis für einen Liter Diesel fiel auf 1,325 Euro im Schnitt und damit ebenfalls auf den niedrigsten Stand seit Januar 2011.

