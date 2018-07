Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die russische Regierung nach den umstrittenen Wahlen in der Ostukraine aufgefordert, nicht weiter zur Destabilisierung des Landes beizutragen. "Wir werden Russland und Präsident Putin an ihren Aussagen messen, dass die Einheit der Ukraine nicht in Frage gestellt wird", ließ Steinmeier am Montag im Onlinedienst Twitter mitteilen. Die Abstimmung in den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten verstoße "gegen Buchstaben und Geist der Minsker Vereinbarung", betonte der Außenminister.

