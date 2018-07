Berlin (AFP) Altkanzler Helmut Kohl (CDU) ist mit seiner Kritik am Ausschluss Russlands aus der Gruppe der größten Industrienationen (G8) in den eigenen Reihen auf Kritik gestoßen. "Russland wurde nicht vom Westen ausgeschlossen, sondern hat sich selbst isoliert", sagte der für Außenpolitik zuständige Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff (CDU) dem "Handelsblatt" vom Montag. Russland habe die europäische Rechts- und Friedensordnung gebrochen, und es sei nun vor allem an der Regierung in Moskau, Schritte zur Normalisierung zu unternehmen.

