Foxborough (SID) - Dank eines hervorragend aufgelegten Tom Brady haben sich die New England Patriots mit dem deutschen Football-Profi Sebastian Vollmer mit 43:21 gegen die Denver Broncos durchgesetzt und den fünften Sieg in Serie in der NFL gefeiert. Für Star-Quarterback Brady war es nicht nur sein 200. Spiel in der US-amerikanischen Football-Profiliga, sondern auch der elfte Sieg im insgesamt 16. Duell mit Broncos-Spielmacher Peyton Manning.

Brady warf gegen Denver vier Touchdown-Pässe, bei seinem Gegner ging in der Nacht zum Montag nicht viel zusammen. "Normalerweise bin ich nicht so schlecht, aber heute war das eine Katastrophe", sagte Manning. Der Quarterback kassierte zwei Interceptions, die direkt zu Touchdowns des Gegners führten.

Die Patriots haben nun sieben Siege bei zwei Niederlagen auf dem Konto und sind bestes Team in der AFC vor den Broncos (6:2).