Paris (AFP) Die mysteriösen Drohnen-Flüge über französischen Atomkraftwerken reißen nicht ab: Die Atomanlage von Dampierre-en-Burly im zentralfranzösischen Département Loiret wurde am Sonntagabend von einer Drohne unbekannter Herkunft überflogen, wie es am Montag aus mit den Fällen befassten Kreisen hieß. Das Atomkraftwerk von Dampierre war bereits am Freitagabend überflogen worden. Insgesamt fanden in den vergangenen Wochen rund ein dutzend Überflüge von verschiedenen französischen Akws durch Drohnen statt.

