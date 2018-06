Calais (AFP) Nach mehrfachen Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen in Calais hat Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve die Einrichtung eines Aufnahmezentrums für Migranten in der nordfranzösischen Hafenstadt angekündigt. Bei einem Besuch in Calais am Montag kündigten der Minister und die Bürgermeisterin der Stadt, Natacha Bouchart (UMP), die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung an. In Calais leben derzeit mehr als 2000 Flüchtlinge, die über den Ärmelkanal nach Großbritannienen gelangen wollen, unter teils unwürdigen Umständen auf der Straße oder in Behelfslagern.

