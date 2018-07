Leverkusen/ (SID) - Bayer Leverkusen muss im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (18.00 Uhr MEZ/Sky) bei Zenit St. Petersburg auf Kyriakos Papadopoulos verzichten. Der 22 Jahre alte griechische Defensivspieler zog sich im Abschlusstraining am Montagvormittag in Leverkusen bei einem Sturz erneut eine schwere Schulterverletzung zu.

Wie Bayer-Trainer Roger Schmidt kurz vor dem Abflug der Werkself nach St. Petersburg mitteilte, wird der griechische Nationalspieler bis zum Jahresende ausfallen. Bayer-Sportchef Rudi Völler ergänzte, dass Papadopoulos in den kommenden Tagen operiert werden müsse.

Im Hinspiel gegen St. Petersburg hatte die Leihgabe von Schalke 04 am 22. Oktober nach einer längeren Pause wegen einer Schulterblessur sein Comeback gefeiert und nach seiner Einwechslung den Treffer zum 2:0-Endstand erzielt.