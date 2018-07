Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Trainer Jürgen Klopp erwartet im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) engagierte Gästen. "Wir rechnen mit einer starken Mannschaft von Galatasaray, die die Lage in der Gruppe dramatisch verbessern will", sagte Klopp bei der Pressekonferenz. Für den BVB soll ein erfolgreicher Auftritt auch eine Extra-Motivation für die Liga bringen: "Wir können uns auf das Spiel morgen konzentrieren, wollen aber alles Positive mitnehmen."

Zuletzt standen bei den Dortmundern den starken Auftritten auf internationalem Parkett mit drei Siegen aus drei Spielen eine historische Erfolglosigkeit in der Liga gegenüber, schwächer als in der laufenden Saison ist der BVB noch nie gestartet. Das liege aber an Details, glaubt Klopp: "In der Champions League haben wir die Tore im entscheidenden Moment gemacht und weniger individuelle Fehler produziert."

Routinier Sebastian Kehl freut sich sogar auf eine schnelle Ablenkung: "In solchen Zeiten ist es vielleicht von Vorteil, wenn das nächste Spiel so schnell kommt." Es bleibe nicht so viel Zeit, sich mit Niederlagen aufzuhalten.