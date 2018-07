Zürich (SID) - Die Terminsuche für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar kommt langsam voran. In einem Treffen zwischen Vertretern des Weltverbands FIFA, der Klubvereinigung ECA und des Verbands der europäischen Profiligen EPFL am Montag in Zürich wurde eine Ansetzung im April und Mai 2022, die ECA- und Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge zuletzt vorgeschlagen hatte, als wenig aussichtsreich bewertet.

"Wir kommen einer Eingrenzung auf zwei Optionen näher - Januar/Februar 2022 oder November/Dezember 2022 - aber die FIFA wurde auch gebeten, den Mai 2022 in Erwägung zu ziehen", sagte Generalsekretär Jerome Valcke nach der Sitzung: "Wir werden die Ergebnisse sammeln und uns von allen Parteien Rückmeldung einholen, um beim nächsten Treffen Anfang 2015 einer endgültigen Entscheidung näher zu kommen."

Laut einem offiziellen Kommuniqué machte FIFA-Chefmediziner Jiri Dvorak allerdings klar, dass eine Terminierung zwischen Mai und September aufgrund der hohen Temperaturen "die Gesundheit der Spieler und Fans" gefährde. Weiterhin beginne der Ramadan im Jahr 2022 am 2. April, was muslimische Spieler beeinträchtigen würde.