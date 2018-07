Scottsdale (dpa) - Golf-Routinier Bernhard Langer hat seine überragende Saison auf der US-Senioren-Tour mit dem erneuten Sieg des Charles Schwab Cups gekrönt. Der 57-Jährige aus Anhausen schloss zum zweiten Mal nach 2010 die Gesamtwertung der Champions Tour als Erster ab.

Bereits vor dem Tour-Finale in Scottsdale konnte Langer von der Konkurrenz nicht mehr von der Spitze der Rangliste verdrängt werden. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 belegte beim Sieg von Tom Pernice Jr. aus den USA im Desert Mountain Club den vierten Platz.

"Es ist ein überwältigendes Gefühl, wenn ich an das zurückliegende Jahr denke. Wir spielen von Januar bis jetzt, zehn Monate lang, die Konstanz in meinem Spiel über diese 20 Turniere ist für mich schwer zu glauben", sagte Langer dem Internetportal Golf.de.

Auch 2015 will der Senior auf der Champions Tour weitermachen: "Ich muss gesund bleiben, das Spiel genießen und erfolgreich sein. Wenn mir der liebe Gott irgendwann sagt, ich soll etwas anderes machen, dann höre ich vielleicht ganz schnell auf. Momentan ist meine Berufung aber, auf den Platz zu gehen und Golf zu spielen." Dank eiserner Disziplin und viel Fitnesstraining ist der Bayer in den vergangenen Jahren von Verletzungen verschont geblieben. Lediglich ein, zwei Tage mehr zu Hause bei seiner Familie in seiner Wahlheimat Florida gönnt sich der Marathon-Golfer zwischen den Turnieren.

Langer erhielt als Ranglisten-Erster eine Prämie von einer Million Dollar. Auch die Geldrangliste der US-Senioren-Tour beendete er mit einer Gesamtsumme von 3 074 189 Dollar zum sechsten Mal auf Platz eins. Noch nie spielte ein Golfer auf der Tour der über 50-Jährigen so viel Preisgeld in einem Jahr ein. Insgesamt konnte Langer in dieser Saison fünf Siege feiern, darunter mit der Senior Players Championship und den British Open auch zwei Major-Turniere.

Leaderboard

Rangliste Charles Schwab Cub

Geldrangliste der Champions Tour