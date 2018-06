Brüssel (AFP) Die Pläne Griechenlands, trotz Zweifeln an der dauerhaften Stabilisierung seiner Finanzlage aus seinem internationalen Rettungsprogramm auszusteigen, stoßen in der EU auf Skepsis. "Ein vollständiger sauberer Ausstieg ist höchst unwahrscheinlich", sagte ein EU-Vertreter am Montag in Brüssel. Es müsse geprüft werden, welche "anderen Optionen" es gebe. In jedem Fall müsse dies "in Form einer strukturierten und vertraglichen Beziehung" zwischen der Eurozone und Athen erfolgen. Damit wäre Griechenland weiter an bestimmte Vorgaben gebunden. Über die Frage beraten am Donnerstag die Finanzminister der Eurozone.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.