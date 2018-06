Wilderswil (dpa) - Durch Schüsse sind an einem Bahnhof in der Schweiz drei Menschen ums Leben gekommen. Die Tat geschah in der Nähe des Bahnhofs von Wilderswil im Kanton Bern, wie die Polizei mitteilte. Zu näheren Umständen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Behörden waren kurz nach sieben Uhr alarmiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.