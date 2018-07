Jerusalem (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat mit einem Beileidsschreiben an die Angehörigen eines mutmaßlichen Attentäters empörte Reaktionen bei israelischen Regierungsmitgliedern ausgelöst. Abbas hatte am Sonntag der Familie von Muatas Hidschasi kondoliert, der Donnerstagfrüh in Ostjerusalem bei einem Festnahmeversuch von einem israelischen Spezialkommando erschossen worden war. Die israelischen Sicherheitskräfte hielten ihn für den Täter, der am Mittwochabend den jüdischen Rechtsradikalen Jehuda Glick lebensgefährlich durch Schüsse verletzte.

