Brüssel (AFP) Die EU-Staaten haben die Forderungen nach einem finanziellen Ausgleich für ihre Obst- und Gemüsebauern wegen des von Russland verhängten Einfuhrstopps deutlich zurückgefahren. Von ursprünglich von der EU in Aussicht gestellten 125 Millionen Euro würden nun nur rund 37 Millionen Euro abgerufen, teilten EU-Vertreter am Montag in Brüssel mit. Vor allem Polen verlange nach einer Überprüfung der Entschädigungsforderungen seiner Bauern deutlich weniger.

