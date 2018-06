Potsdam (dpa) - Knapp zwei Monate nach der Landtagswahl in Brandenburg besiegeln SPD und Linke die Neuauflage von Rot-Rot: Am Nachmittag unterzeichnen die Parteichefs Dietmar Woidke von der SPD und Christian Görke von den Linken in Potsdam den Koalitionsvertrag. Einer Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit hatten die Parteien am Wochenende jeweils mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Wahl Woidkes und die Vereidigung des Kabinetts sind für diesen Mittwoch geplant. Der Wahlsieger SPD besetzt künftig sechs Ministerien, dem Koalitionspartner bleiben drei statt bislang vier Ressorts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.