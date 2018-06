Moskau (AFP) Nach den umstrittenen Wahlen in der Ostukraine hat die russische Regierung Kiew zu Verhandlungen mit den Separatisten aufgerufen. Die ukrainische Regierung müsse mit den Anführern der sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk Gespräche auf Augenhöhe führen und ihren Militäreinsatz gegen die Rebellen beenden, sagte Vize-Außenminister Grigori Karasin am Montag der russischen Nachrichtenagentur Tass. Die neugewählten Rebellenführer in den abtrünnigen Regionen Donezk und Lugansk hätten "genug Autorität", um mit der ukrainischen Zentralregierung in einen ernsthaften Dialog zu treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.