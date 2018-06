New York (SID) - Die Vereinten Nationen (UN) haben die Unabhängigkeit des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des Sports anerkannt. Auf der 69. Sitzung der UN-Generalversammlung in New York wurde eine entsprechende Resolution verabschiedet. Darin unterstützt die UN die "Unabhängigkeit und Autonomie des Sports im Allgemeinen und die Führungsrolle des IOC für die Olympische Bewegung".

IOC-Präsident Thomas Bach hatte in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig die Selbstständigkeit für den Sport sei. "Der Sport ist wahrhaftig der einzige Bereich menschlichen Zusammenwirkens, der weltweit geltende Gesetze erwirkt hat. Um diese Gesetze anwenden zu können, muss der Sport in aller Verantwortung Autonomie erreichen. Politiker müssen diese sportliche Unabhängigkeit respektieren", hatte Bach in einer Rede für die UN-Vollversammlung erklärt.