Frankfurt/Main (dpa) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will am Nachmittag darüber informieren, ob sie bei der Bahn wieder zum Streik aufruft. Der Hauptvorstand und die Tarifkommission hätten ihre Beratungen am Morgen fortgesetzt, sagte GDL-Sprecherin Gerda Seibert. Wie lange diese dauern werden, sei nicht genau absehbar. Die GDL hat die Deutsche Bahn im Tarifkonflikt bereits fünfmal bestreikt. Gestern endete eine von der Gewerkschaft zugesagte Streikpause. Hauptstreitpunkt: die GDL will nicht nur für Lokführer, sondern auch für andere Berufsgruppen Tarifverträge aushandeln dürfen.

