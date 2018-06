Istanbul (AFP) Eine Zigarette am falschen Ort - und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sorgt persönlich für das Bußgeld: Als der islamisch-konservative Politiker am Sonntag nach einer Rede in Istanbul mit Entourage durch eine belebte Fußgängerzone im Arbeiterstadtteil Esenler schlenderte, erblickte er in einem offenen bodentiefen Fenster eines Cafés im ersten Stock einen Mann mit brennender Zigarette, wie ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte. "Darauf steht eine Strafe", rief er dem Raucher umgehend zu.

