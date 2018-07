London (AFP) Die angeschlagene deutsche Fluggesellschaft Airberlin bekommt einen neuen Chef. Der amtierende Konzernchef Wolfgang Prock-Schauer lege zum 1. Februar nächsten Jahres auf eigenen Wunsch sein Amt nieder, Nachfolger werde Stefan Pichler, teilte Airberlin am Montag mit. Der 56-jährige Pichler ist derzeit Chef von Fiji-Airlines; davor leitete er die Geschäfte von Jazeera Airways in Kuwait. Er war auch schon bei der Virgin Gruppe in Australien und bei der Lufthansa tätig.

