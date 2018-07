Bukarest (AFP) Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien läuft alles auf eine Stichwahl zwischen Ministerpräsident Victor Ponta und dem deutschstämmigen Politiker Klaus Iohannis zu: Nach Auszählung von 91 Prozent aller Stimmen lag der sozialdemokratische amtierende Regierungschef Ponta am Montag mit einem Anteil von knapp über 40 Prozent der Stimmen vorn. Auf dem zweiten Platz landete bei dem Urnengang vom Sonntag demnach der Bürgermeister von Hermannstadt (Sibiu) in Siebenbürgen, der 55-jährige Iohannis, mit etwas mehr als 30 Prozent der Stimmen.

