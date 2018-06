New York (AFP) Mit den Lieblingssongs ihrer Kindheit geht die US-Sängerin Bette Midler erstmals seit fast zehn Jahren wieder auf Tournee. Midler kündigte am Montag 22 Konzerte in Nordamerika an, beginnend mit einem Auftritt am 8. Mai in Hollywood im Bundesstaat Florida. Die 68-Jährige war zuletzt 2003 und 2004 in Nordamerika und 2005 in Australien auf Tour gewesen.

