Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden hat sich trotz mieser Prognosen für seine Demokraten bei den Kongresswahlen am Dienstag optimistisch gezeigt. "Ich stimme mit den Quotenmachern nicht überein", sagte Biden in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtensender CNN. Der Vizepräsident gab sich überzeugt, dass die Demokraten den Senat halten könnten. Die "New York Times" bezifferte die Wahrscheinlichkeit einer republikanischen Übernahme der Kongresskammer allerdings auf 70 Prozent. Laut der Website "FiveThirtyEight" des Politik-Statistikers Nate Silver lag die Wahrscheinlichkeit sogar bei 72 Prozent.

