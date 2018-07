New York (AFP) Mehr als 13 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind in New York die ersten Mieter in den spektakulären Wolkenkratzer One World Trade Center eingezogen. 175 Mitarbeiter der US-Gruppe des Verlags Condé Nast bezogen nach eigenen Angaben am Montag ihre Büros in dem rund 540 Meter hohen Wolkenkratzer.

