Sofia (AFP) In Bulgarien haben sich binnen zwei Tagen zwei Menschen aus Verzweiflung selbst angezündet. Im südwestlischen Sandanski setzte sich am Dienstag ein 48-Jähriger im Hof einer Kirche in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Mann lebte von Gaben der Kirche. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Sofia gebracht.

