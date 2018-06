Luxemburg (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck wird heute eine Europa-Rede halten. Er ist zurzeit auf Staatsbesuch in Luxemburg. Nach seiner Rede wird Gauck das Pumpspeicherkraftwerk in Vianden besuchen, das Strom nach Deutschland liefert. Am Nachmittag ist er bei einer deutsch-luxemburgischen Wirtschaftskonferenz in der Hauptstadt zu Gast. Gauck bleibt bis morgen in Luxemburg.

