Berlin (AFP) Das Bemühen von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD), für Kindertagesstätten bundesweit einheitliche Qualitätsstandards zu entwickeln, wird in Bayern skeptisch gesehen. Es sei "mehr als zweifelhaft, dass sich die Qualität verbessert, wenn man sie vereinheitlicht und nivelliert", sagte Bayerns Familienministerin Emilia Müller (CSU) der "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag. Bund und Länder wollen bei einem Kita-Gipfel am Donnerstag in Berlin erstmals über Schritte zur Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards für die frühkindliche Bildung beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.