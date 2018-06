Berlin (AFP) Der Liedermacher Wolf Biermann wird bei der Debatte zum Gedenken an den 25. Jahrestag des Mauerfalls im Bundestag singen. Biermann nahm eine entsprechende Einladung von Bundestagspräsident Norbert Lammert an, wie Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (beide CDU) am Dienstag vor Journalisten in Berlin sagte. Der 77-Jährige war 1976 wegen systemkritischer Gedichte und Lieder aus der DDR ausgebürgert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.