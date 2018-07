Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn hat den Aufruf der Lokführergewerkschaft GDL zum längsten Streik in der Unternehmensgeschichte scharf kritisiert. "Dieser Streikaufruf macht nur noch sprachlos und ist reine Schikane!", erklärte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber am Dienstag in Berlin. Während sich die Menschen in Deutschland darauf freuten, am Sonntag den 25. Jahrestag des Mauerfalls zu feiern, wolle die GDL das öffentliche Leben lahmlegen. Die GDL solle den Streikaufruf unverzüglich zurücknehmen. Die Gewerkschaft hatte zuvor angekündigt, im Personenverkehr von Donnerstag- bis Montagfrüh zu streiken.

