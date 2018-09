Brüssel (AFP) Zwischen Helgoland und dem deutschen Festland soll ab nächstem Jahr eine Fähre verkehren, die Flüssiggas als Antrieb nutzt. Die Fähre könne "als Modell für eine neue Generation 'grüner' Schiffe in Europa dienen", teilte die EU-Kommission am Dienstag in Berlin mit. Damit könne die Luftverschmutzung über dem Meer verringert werden. Die EU hatte das Acht-Millionen Euro-Projekt mit rund vier Millionen Euro bezuschusst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.