Berlin (AFP) Drei Jahre nach dem Bekanntwerden der Mordserie des rechtsextremen NSU hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), für Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden geworben. Die Behörden hätten auf die Fehler bei den Ermittlungen in der damaligen Mordserie reagiert, sagte Özoguz dem "Hamburger Abendblatt" vom Dienstag. "So etwas würde es heute in dieser Form nicht mehr geben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.