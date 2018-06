Frankfurt/Main (AFP) Die Makler wollen doch nicht gegen das sogenannte Bestellerprinzip streiken. Bei einer Urabstimmung des Bundesverbands für die Immobilienwirtschaft (BVFI) wurde die für einen Ausstand nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen deutlich verfehlt, wie der Verband am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Demnach stimmte knapp ein Drittel der Teilnehmer für einen Streik, sechs Prozent dagegen. Mit gut 64 Prozent enthielt sich die breite Mehrheit. Von den gut 12.000 Mitgliedern des Verbands beteiligten sich lediglich 31 Prozent an der Urabstimmung.

