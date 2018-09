Berlin (AFP) In der Debatte um flexiblere Übergänge in den Ruhestand hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einer Teilrente ab 60 eine klare Absage erteilt. Die Bundesregierung stehe zur Rente mit 67 und arbeite auch an einer Flexibilisierung der Rentenübergänge, sagte Merkel am Dienstag auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. "Allerdings warne ich davor, Erwartungen zu wecken, dass man ab 60 solche flexiblen Übergänge machen könnte. Das sehe ich nicht." Aus der Flexibilisierung der Rentenübergänge dürfe keine "Mehrbelastung der Rentenversicherung" werden, mahnte Merkel. "Das Rentensystem ist darauf angewiesen, dass jetzt möglichst keine neuen Belastungen kommen."

