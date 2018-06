Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Unverständnis über die Entscheidung der Thüringer SPD-Mitglieder geäußert, eine von den Linken geführte rot-rot-grüne Koalition einzugehen. Sich als "stolze linke Volkspartei" als Juniorpartner unter die Führung der Linkspartei zu begeben sei nicht nur für den "aufstrebenden Freistaat Thüringen" eine schlechte Nachricht, sagte Merkel am Dienstagabend bei einer CDU-Veranstaltung zum 25. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin. Der Schritt bringe die SPD in eine "geradezu staatspolitisch bedrückende Lage".

