Mainz (AFP) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird am kommenden Montag von Papst Franziskus zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. "Das ist für mich eine große Ehre und etwas ganz Besonderes", erklärte Dreyer am Dienstag in Mainz. Sie möchte demnach mit dem Papst unter anderem über das Thema Flüchtlinge sprechen.

