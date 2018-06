Erfurt (AFP) Auf dem Weg zu einer rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen ist eine weitere entscheidende Hürde genommen: In einem Mitgliederentscheid stimmten knapp 70 Prozent der SPD-Basis für Koalitionsverhandlungen mit Linken und Grünen, wie Landesparteichef Andreas Bausewein am Dienstag in Erfurt bekanntgab. Bereits an diesem Mittwoch starten die Koalitionsgespräche, im Dezember soll dann mit Bodo Ramelow erstmals ein Linkspolitiker zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

