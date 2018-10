München (AFP) Popsänger Sasha sieht das Älterwerden inzwischen gelassener. Um seinen 40. Geburtstag herum sei es "schlimm" gewesen, "aber nicht so schlimm wie mit 30, das war der Abschied der Jugend", sagte der 42-Jährige in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift "freundin". Langsam sei er aber "entspannter".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.