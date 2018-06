Mainz (AFP) Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stellt sich die in Mainz zusammen mit den Grünen regierende SPD neu auf. SPD-Fraktionschef Hendrik Hering gab am Dienstagabend nach Sitzungen von Vorstand und Fraktion nach Angaben einer Parteisprecherin seinen Rückzug bekannt. Er begründete dies demnach damit, dass er angesichts der Debatte um den Nürburgring mit Zukunftsthemen nicht mehr durchdringe. Es wird erwartet, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch eine große Kabinettsumbildung bekannt gibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.