Berlin (AFP) Der Bundesnachrichtendienst hat nach Angaben seines Präsidenten Gerhard Schindler in den vergangenen drei Jahren 19 Anschläge auf Bundeswehrsoldaten in Afghanistan verhindert. Der BND unterstütze den Einsatz der Bundeswehr derzeit mit 300 Kollegen vor Ort und in der Zentrale, sagte Schindler in einer am Montag veröffentlichten Rede, die er Ende Oktober auf einer Geheimdienst-Konferenz hielt.

