Trier (AFP) Im Prozess um einen tödlichen Nachbarschaftsstreit in einer Kleingartenanlage in Trier ist ein 61-jähriger Mann zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Trier sprach den Angeklagten am Dienstag unter anderem des Totschlags schuldig, wie das Gericht mitteilte.

