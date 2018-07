Frankfurt/Main (AFP) Schulkinder lernen bei ständigem Fluglärm langsamer Lesen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag in Frankfurt am Main vorgestellte Studie beim Vergleich von stark durch Lärm belasteten Gebieten mit ruhigen Lagen. Es handelt sich um Ergebnisse der Untersuchung Norah (Noise-Related Annoyance, Cognition and Health), die gesundheitliche Auswirkungen von Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet rund um Deutschlands größten Flughafen in Frankfurt untersucht.

